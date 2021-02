Derbysieg gegen Wiler-Ersigen – Könizer kontern wie Könige Floorball Köniz bezwingt Leader Wiler-Ersigen in der Master Round 7:4. In der Challenge Round kommen die Unihockey Tigers Langnau zu drei wichtigen Punkten im Derby in Thun. Adrian Lüpold

Manuel Maurer (links) traf gegen Wiler-Ersigen doppelt. Foto: Raphael Moser

Es war Pfeffer drin im Derby in der Master Round zwischen Floorball Köniz und Wiler-Ersigen. Auf der einen Seite die Berner Vorstädter, welche am wenigsten Treffer in der Liga zulassen und für ihre brillanten Konter gefürchtet sind. Auf der anderen Seite der Rekordmeister aus dem Unteremmental, der gerne dominant auftritt und die Gegner mit seinen feinen Kombinationen schwindlig spielen kann. Und so kam es, wie es die Ausgangslage fast schon heraufbeschworen hatte: zu einem spektakulären Schlagabtausch um die temporäre Vorherrschaft im Berner Unihockey.

Wiler-Ersigen setzte früh die ersten Signale in Form von Spielwitz und einem Pfostenschuss (2.). Die Einheimischen ihrerseits standen kompakt und lauerten auf Gegenstösse. So wie in der 5. Minute, als Goalie Patrick Eder nach einer Parade schnell reagierte und den Ball sofort in den Lauf von Pascal Michel warf. Michel leitete weiter zu Manuel Maurer, welcher technisch perfekt per Volley zum 1:0 einnetzte.

Vier Schüsse ans Metall

Auch der zweite Treffer für Köniz durch Tim Aebersold entsprang einem blitzschnellen Konter. Er brachte Wiler-Ersigen früh in Rücklage (8.), obschon das Team von Coach Thomas Berger mehr Spielanteile verbuchte, bei seinen Abschlüssen aber mitunter auch Pech bekundete – allein im ersten Drittel trafen die Gäste vier Mal die Torumrandung.

Die Resultate Infos einblenden Männer. Master Round. Floorball Köniz – Wiler-Ersigen 7:4. Zug – GC 4:8. Malans – Rychenberg Winterthur 5:2. – Rangliste. 1. GC 2,33. 2. Malans 2,2. 3. Floorball Köniz 2,13. 4. Wiler-Ersigen 2. 5. Zug 1,53. 6. Rychenberg Winterthur 1,53. – Challenge Round. UHC Thun – Unihockey Tigers Langnau 6:7. Chur – St. Gallen 3:5. Uster – Sarnen 11:6. – Rangliste: 7. Uster 1,33. 8. Tigers Langnau 1,26. 9. St. Gallen 1,26. 10. Chur 1,06. 11. Thun 0,93. 12. Sarnen 0,4. – Die Teams in der Master Round sowie der 7. und 8. der Challenge Round spielen im Playoff.

«In dieser Phase waren wir effizient und hatten auch Glück», sagte Köniz-Topskorer Manuel Maurer, der kurz nach Start des zweiten Drittels das 3:0 durch Teamkollege Reto Baumann bejubeln konnte (21.). «Erst danach hatten wir einen Abschnitt, in dem wir viel zu nachlässig waren. Insgesamt steckten wir aber viel Energie in die Abwehrarbeit, was sich am Ende auszahlte», meinte Maurer.

Tatsächlich fielen die Einheimischen nach dem 3:0 in Lethargie, gewährten Wiler nun mehr Spielraum. Die Unteremmentaler bedankten sich für die Freiheiten und gestalteten die Partie dank drei Toren innerhalb von zehn Minuten – Marco Louis (24.), Gianluca Persici (32.) und Patrick Mendelin (34.) trafen – wieder ausgeglichen.

Wiler rutscht ab

Erst Nationalspieler Manuel Engel stoppte den Sturmlauf der Gäste und brachte das Team von Coach Jyri Korsman mit dem 4:3 wieder auf die Siegesstrasse (36.). Pascal Michel sorgte kurz danach mit dem 5:3 für eine zusätzliche Marge für Floorball Köniz, ehe Verteidiger Jyrki Holopainen im finalen Abschnitt sogar auf 6:3 (47.) erhöhte.

Wilers Jan Bürki verkürzte zwar nur einige Sekunden später auf 6:4, irritieren liessen sich die Könizer dadurch aber nicht mehr. Manuel Maurer setzte nach einem Ballgewinn in der Mittelzone den Schlusspunkt und erzielte das 7:4 ins leere Tor. «Köniz hat es gut gemacht. Sie arbeiten hart in der Defensive und nutzten es aus, dass wir beim Backchecking zu wenig bereit waren und dadurch in mehrere Konter liefen», sagte Wiler-Ersigens Verteidiger Jan Bürki.

Die dritte Niederlage im dritten Saisonvergleich gegen Köniz kostete Wiler-Ersigen nicht nur die Tabellenführung. Die Unteremmentaler wurden eine Runde vor Schluss der Master Round sogar auf Rang 4 durchgereicht. Floorball Köniz liegt neu Rang 3 hinter Leader GC und Malans.

Tigers schlagen Thun

In der Challenge Round standen die Tigers Langnau vor dem Gastspiel beim UHC Thun unter Druck. Im Kampf um einen Platz im Playoff benötigten die Emmentaler nach zuletzt unbefriedigenden Resultaten ein Erfolgserlebnis, das sie letztlich auch erreichten.

In einem engen Spiel im Oberland setzten sich die Tigers 7:6 durch. Sie stehen somit eine Runde vor Schluss punktgleich mit Waldkirch St. Gallen auf dem achten Rang, haben aber nun in der letzten Runde im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Sarnen alle Trümpfe in der Hand, die Qualifikation für das Playoff zu schaffen.