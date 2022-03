Per Ende Juni 2022 – Könizer Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger tritt zurück Das Geschäft um das Budget will Annemarie Berlinger noch zu Ende bringen. Danach aber wird die amtierende Könizer Gemeindepräsidentin ihr Amt niederlegen.

Annemarie Berlinger-Staub nach dem Abstimmungsresultat zu einer Steuererhöhung der Gemeinde Köniz Ende November 2021. Foto: Susanne Keller

Die Könizer Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger-Staub hat am Donnerstag ihren Rücktritt per Ende Juni 2022 bekannt gegeben. Die Bekanntgabe erfolgt in einer Zeit, in der die Gemeinde noch immer um ein gültiges Budget fürs laufende Jahr ringt.

In der Folge arbeitete der Könizer Gemeinderat einen neuen Voranschlag mit zwei Varianten aus. Doch schickte das Lokalparlament Mitte Februar die zwei vom Gemeinderat ausgearbeiteten Budgetvarianten zurück an die Exekutive.

«In den letzten Monaten ist es schwieriger geworden, als Gremium gemeinsam Lösungen zu finden. Angesichts der grossen Herausforderungen, vor denen Köniz steht, ist es in meinen Augen essenziell, dass der Gemeinderat konstruktiv zusammenarbeitet», begründete Berlinger-Staub in der Mitteilung ihren Schritt.

Das Datum der Ersatzwahl wird der Gemeinderat in den nächsten Wochen bestimmen. Im Fall einer vorübergehenden Vakanz würde Vizepräsident Hansueli Pestalozzi interimistisch das Präsidium übernehmen.

SDA/chh

