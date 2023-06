Lagerhalle an Sägestrasse – Könizer Besetzerkollektiv erhält Räumungsbefehl Die Gemeinde Köniz toleriert die Besetzung der Lagerhalle an der Sägestrasse nicht länger: Die Besetzer müssen die Halle bis Sonntagabend verlassen, sonst droht die Räumung.

Das besetzte Gebäude (Bildmitte) an der Sägestrasse 67. Foto: Dölf Barben

Das Kollektiv Centrale Viva muss die seit Pfingstsamstag in Beschlag genommene Lagerhalle an der Sägestrasse 67 in Köniz bis Sonntagabend räumen. Der Könizer Gemeinderat hat am Freitag dem Kollektiv eine entsprechende Frist eingeräumt und bei der Kantonspolitzei einen Straf- und Räumungsantrag gestellt, wie Gemeinderat Thomas Brönnimann am Samstag zu einer Meldung des Kollektivs auf Instagram sagte.



Der Gemeinderat habe nach der Besetzung die Möglichkeiten für eine befristete Zwischennutzung aus bau- und feuerpolizeilicher Sicht abklären lassen, sagte Brönnimann. Insbesondere die Begehung mit den Sicherheitsspezialisten der für den Brandschutz zuständigen Gebäudeversicherung (GVB) habe gezeigt, dass eine Zwischennutzung im Sinn des Kollektivs «unverantwortlich und nicht bewilligungsfähig wäre. So verfüge das Gebäude etwa über keine geeigneten Fluchtwege. Darüber hinaus sei eine Zwischennutzung im Sinne des Kollektivs auch nicht zonenkonform und die Besetzung generell illegal.