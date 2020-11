Weil finanzieller Druck steigt – Köniz will die temporäre Steuererhöhung einführen Die Steuern erhöhen, aber nur auf Zeit: Mit einem neuen Instrument versucht die Politik der Bevölkerung eine Steuererhöhung schmackhaft zu machen. Christoph Albrecht

Köniz steckt in einem Teuefelskreis: Seit Jahren schreibt die Gemeinde rote Zahlen, kann aber nur bedingt sparen, weil diverse Grossinvestitionen anstehen. Foto: Franziska Scheidegger

Die Formel ist eigentlich simpel: Wer mehr Geld ausgibt als einnimmt, hat ein Loch in der Kasse. In Köniz ist das nun seit fast einer Dekade der Fall. Jahr für Jahr schreibt die Gemeinde rote Zahlen – und die Defizite werden immer grösser.

Was tun, damit die Rechnung wieder aufgeht? Auch die Antwort auf diese Frage scheint in der Theorie einfach: weniger Geld ausgeben, mehr Geld einnehmen.

Finanzielle Lage verschärft sich

In der Praxis ist die Sache allerdings komplexer. Denn Köniz wächst rasant. Die vielen Neuzuzüger bringen der Gemeinde zwar zusätzliche Einnahmen, gleichzeitig erfordern sie aber auch immer neue Investitionen, etwa in die ÖV-Infrastruktur oder in Schulhäuser.