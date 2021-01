Derbysieg für Floorball Köniz – Köniz stösst Wiler-Ersigen vom Leaderthron Floorball Köniz hat das Derby gegen Wiler-Ersigen dank einer disziplinierten Abwehrleistung 3:2 zu seinen Gunsten entschieden. Adrian Lüpold

Die Spieler von Floorball Köniz bejubeln den Ausgleich zum 1:1 gegen Wiler-Ersigen. Foto: Raphael Moser

Nach 55 Minuten und 27 Sekunden zeigte Manuel Maurer, aus welchem Holz Torjäger geschnitzt sind. Der Stürmer von Floorball Köniz schlich sich in Überzahl in die gefährliche Zone und stocherte nach einem feinen Zuspiel von Stefan Hutzli trotz Rücklage so lange nach dem Ball, bis dieser zum 3:1 im Netz von Wiler-Ersigen zappelte.

Der Treffer des Könizer Topskorers bedeute indes noch nicht die Entscheidung in einem überaus intensiv und kämpferisch geführten Berner Derby. Denn nur sieben Sekunden später erzielte Wiler-Ersigens finnischer Angreifer Joonas Pylsy das 2:3-Anschlusstor und bescherte dem Könizer Abwehrverbund eine aufregende und hektische Schlussphase.

Disziplinierte Abwehrleistung

Die Unteremmentaler, die als Tabellenführer in diese Nachholpartie der 5. Runde gestartet waren, warfen in der verbleibenden Spielzeit alles nach vorne, drückten mit Vehemenz auf den Ausgleich und wollten zumindest die Verlängerung erzwingen. Doch die Berner Vorstädter taten dies, was sie schon während des ganzen Spiels hervorragend getan hatten: Sie verteidigten taktisch diszipliniert, zeigten viel Biss und Leidenschaft, warfen sich mutig in die Schüsse und brachten den Sieg letztlich über die Runden.

Joonas Pylsy (rechts) von Wiler-Ersigen wird vom Könizer Manuel Maurer verfolgt. Foto: Raphael Moser

«Unsere Abwehr hat gut heute gut funktioniert, was sicher der Schlüssel zum Erfolg war», sagte der Könizer Verteidiger Simon Müller nach der Begegnung gegenüber «FBK TV». In der Tat bildete die starke Abwehrleistung die Basis des knappen Derbyerfolgs. Ausser ganz zu zu Beginn des Spiels, als Krister Savonen vergessen ging und nach 70 Sekunden das 1:0 für Wiler-Ersigen besorgte, liess Floorball Köniz in der Defensive nur relativ wenig zu. Kamen dennoch Schüsse auf das Könizer Gehäuse geflogen, zeigte sich Torhüter Patrick Eder als sehr sicherer Rückhalt.

Weil die Einheimischen darüber hinaus in der Offensive auch immer wieder gekonnt Nadelstiche setzten und dabei auch effizient agierten, war es ihnen auch gelungen, die Führung von Wiler-Ersigen dank Toren von Tobias Saner (18.) und Yann Andrea Ruh (39.) bis zum Ende des zweiten Drittels in einen 2:1-Vorsprung zu verwandeln.

Köniz überholt Wiler-Ersigen

Dank des Erfolgs im Derby überholten die Berner Vorstädter in der Tabelle Wiler-Ersigen. Die Könizer liegen nun mit einem Punktequotient von 2,22 auf Rang 2, während der vormalige Tabellenführer Wiler-Ersigen (2,11) auf Rang 3 abrutschte. Neuer Leader in der Nationalliga A der Männer ist GC (2,33). Während Floorball Köniz am Samstag (17.30) im nächsten Heimspiel auf Waldkirch-St. Gallen trifft, bekommt es Wiler-Erisgen am Sonntag (17.00) zuhause mit dem UHC Uster zu tun.