Langenthal im Pech – Köniz siegt nach dramatischer Schlussphase Zwei Minuten vor Schluss führt Langenthal gegen Köniz 2:1. Am Ende gewinnen doch die Gäste das Berner 1.-Liga-Duell. Jürg Sigel

Auf Augenhöhe: Langenthals Reto Heuscher (links) im Kampf um den Ball gegen Köniz’ Raffael Köppel. Foto: Marcel Bieri

Am Ende wurde es tatsächlich noch einmal spannend. Nein, mehr als das. Dramatisch war es plötzlich. Verrückt. 2:0 führte Langenthal gegen Köniz, der Match schien entschieden. Dann markierte Marko Kuzmanovic den Anschlusstreffer (78.), was gleichzeitig das erste FCK-Tor in dieser noch jungen 1.-Liga-Saison sein sollte.