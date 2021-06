Volk spricht 10 Millionen – Köniz sichert sich Industriekomplex beim Bahnhof Die Gemeinde übernimmt mehrere Liegenschaften im Herzen von Köniz. Längerfristig möchte sie in diesem Gebiet neuen Wohnraum schaffen. Christoph Albrecht

Ein strategisch wichtiger Komplex für Köniz: das Silo, die Lagerhalle und der Neubau mit der roten Backsteinfassade (von rechts) beim Bahnhof. Foto: Beat Mathys

Auf der einen Seite des Bahnhofs Köniz besitzt die Gemeinde bereits einige Immobilien. Nun sichert sie sich auch auf der anderen Seite mehrere Liegenschaften. Das Könizer Stimmvolk hat dafür am Sonntag mit deutlichen 66,8 Prozent Ja-Stimmen einen Kredit von fast 10 Millionen Franken gesprochen.

Allerdings: Mit dem Handel gehen die Liegenschaften an der Sägestrasse 65, 67 und 69 mitsamt dem zugehörigen Parkplatz auch in Zukunft nicht ins Eigentum der Gemeinde über - zumindest vorerst nicht. Sie übernimmt die Parzellen zunächst nur teils im Baurecht, teils in Miete.