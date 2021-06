Parlament gegen Gemeinderat – Köniz setzt ein Zeichen für den Klimaschutz Erst Biel, dann Bern, jetzt Köniz: Der Klimaschutz wird auch auf Gemeindeebene ein politisches Thema. Stephan Künzi

Die Proteste der Klimaschützer zeigen Wirkung: Gegen seinen Willen muss der Könizer Gemeinderat dem Parlament griffigere Massnahmen zugunsten des Klimas vorschlagen. Foto: Raphael Moser

Die Stadt Biel hat ihr Klimaschutzreglement bereits Anfang Jahr in Kraft gesetzt, die Stadt Bern arbeitet an entsprechenden Leitlinien. Nun soll auch Köniz etwas für einen besseren Klimaschutz tun: Mit 25 Ja gegen 14 Nein hat das Parlament einen Vorstoss der Grünen überwiesen, der griffigere Vorgaben in diesem Bereich fordert.

Die Politikerinnen und Politiker stellten sich damit gegen den Gemeinderat, der den Vorstoss ablehnte. Die Fronten verliefen in der Abstimmung klar. Links-Grün-Mitte (mit GLP und EVP) stimmte für ein Klimaschutzreglement, die Bürgerlichen sprachen sich dagegen aus.