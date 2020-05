Gemeinderechnung 2019 – Köniz schliesst erneut mit Defizit ab Rote Zahlen bei der Könizer Jahresrechnung: Die Gemeinde schreibt ein Defizit von 0,2 Millionen Franken. Dieses ist jedoch kleiner als budgetiert.

Die Könizer Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger. Foto: Raphael Moser

Die Gemeinde Köniz hat im vergangenen Jahr rote Zahlen geschrieben. Die erfreuliche Nachricht: Das Defizit ist mit 0,2 Mio. Franken wesentlich kleiner als budgetiert.

Der Gemeinderat hatte mit einem Defizit von 3,3 Mio. Franken gerechnet. Bei Aufwendungen von 219,3 Mio. Franken und Erträgen von 218,5 Mio. Franken schliesst die Rechnung 2019 mit einem Gesamt-Aufwandüberschuss von 766‘263 Franken ab.

Das Defizit zu Lasten des allgemeinen Haushalts beträgt 181‘896 Franken. Dies entspricht einer Abweichung von rund 0,1 Prozent des Umsatzes, wie die Gemeinde am Dienstag mitteilte.

Die Verbesserungen gegenüber dem Budget sind allerdings im Wesentlichen auf einen ausserordentlichen Faktor zurückzuführen – einen Grundstückgewinn in der Höhe von rund 3 Mio. Franken.

Der gesamte Steuerertrag hat sich gegenüber dem Vorjahr positiv verändert und um 6,3 Mio. Franken zugenommen. Dabei zeigt sich aber ein unterschiedliches Bild: Die direkten Steuern der natürlichen Personen lagen 0,2 Mio. Franken unter Budget. Die direkten Steuern der juristischen Personen erhöhten sich gegenüber dem Budget um 2,5 Mio. Franken.

Dank des einmaligen Grundstückgewinns haben sich die übrigen direkten Steuern positiv entwickelt, um 3,4 Mio. Franken gegenüber Budget.

Neue Stellen

Neue Stellen für Tagesschulen und im Sozialbereich haben zu einem Mehraufwand bei den Personalkosten geführt. Beim Sachaufwand schlugen die höheren Transportkosten für Schüler, Dienstleistungen Dritter und der bauliche Unterhalt stärker zu Buche.

Wesentlich tiefere Kosten waren beim kaum beeinflussbaren Transferaufwand zu verzeichnen. So lagen die Beiträge in den Finanzausgleich, den öffentlichen Verkehr und auch an die privaten Haushalte in der Sozialhilfe weit unter dem Budget.

Viel investiert

Im vergangenen Jahr investierte die Gemeinde insbesondere in Schul- und Sportanlagen, die Wasser- und Abwassersysteme und in Verkehrsanlagen.

Die Bruttoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betrugen 27,5 Mio. Franken und 2,2 Mio. Franken im Finanzvermögen. Die Investitionstätigkeit und die relativ geringe Kapazität der Gemeinde zur Selbstfinanzierung führte zu einem Schuldenanstieg von rund 20 Mio. Franken. Die Fremdfinanzierungen lagen Ende 2019 bei 319 Mio. Franken.

Der Bilanzüberschuss zur Deckung allfälliger künftiger Defizite hat sich mit dem Rechnungsergebnis 2019 auf aktuell 6,3 Mio. Franken reduziert. Die Gemeinde musste in den letzten Jahren immer wieder Defizite ausgleichen.

( SDA/flo )