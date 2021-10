Zwei Gemeinden, zwei Denkmäler – Köniz redet und redet, in Wil sprudeln die Millionen Köniz und Wil gehen unterschiedlich mit ihrem historischen Erbe um. Die St. Galler haben die Nase klar vorn: Der Hof zu Wil ist schon bald voll saniert. Stephan Künzi

Hier schlägt das Herz der Stadt Wil: Hans Mäder, Stadt- und Stiftungspräsident, führt zum Hof zu Wil. Foto: Dominique Meienberg

Der Hof zu Wil. Gleich mehrfach fiel das Stichwort, als das Könizer Parlament im Mai über das gemeindeeigene Schloss debattierte. Genau 25 Jahre sind vergangen, seit Köniz dem Kanton die geschichtsträchtigen Gebäude abgekauft hat. Ein sattes Mehr von 68 Prozent sprach an der Urne die dafür nötigen 2,5 Millionen Franken, mit denen gleich auch erste Instandhaltungsarbeiten getätigt werden konnten.

Auf dem Areal zog dank eines Bistros und diverser kultureller Aktivitäten rasch Leben ein. Um die hochfliegenden Pläne aus der Anfangszeit, die auf dem Areal mal einen grossen Gastrobetrieb, mal ein Hotel und mal ein Haus der Musik vorsahen, wurde es in der Folge aber still und stiller, umfassend um- und ausgebaut wurde nie. Bis heute haftet dem Areal der Charakter einer Zwischennutzung an.