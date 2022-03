Rücktritt der Gemeindepräsidentin – Köniz nähert sich der Talsohle Die Vorstellungen, was für die Gemeinde gut ist, liegen zum Teil diametral entgegen. Nur der Widerwillen gegen Steuern eint die Könizer und Könizerinnen. Naomi Jones

Die Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger (SP) wollte die Finanzen sanieren, aber das Volk lehnte zweimal eine Steuererhöhung ab. Foto: Raphael Moser

Für Köniz ist es ein Desaster. Nach dem Finanzloch und zwei abgelehnten Steuererhöhungen tritt die Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger (SP) per Ende Juni zurück. Und das nur zwei Monate nach Beginn ihrer zweiten Legislatur.

So oder so zeigt Berlingers Rücktritt, dass das Gremium nicht funktioniert. Zu unterschiedlich sind in Köniz die Vorstellungen darüber, was für die Gemeinde gut ist, als dass der Gemeinderat eine mehrheitsfähige Lösung für die Finanzmisere gefunden hätte. Und Berlinger ist es nicht gelungen, zu vermitteln.