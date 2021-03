Unihockey-Playoff – Köniz kommt mit einem blauen Auge davon Floorball Köniz gewinnt das dritte Viertelfinalspiel gegen die Tigers Langnau hauchdünn 6:5. Stephan Dietrich

Könizer Jubel: Simon Jirebeck (Mitte) erzielte das Tor zum 5:4. Archivfoto: Marcel Bieri

Willkommen im Playoff. Hohes Tempo und Intensität prägten das dritte Viertelfinalduell zwischen Floorball Köniz und den Tigers Langnau. Klar litt dadurch die Präzision, klar führten Fehler zu Toren. Aber allgemein war das Berner Derby eine interessante und vor allem spannende Angelegenheit und am Ende siegten die Könizer 6:5.

Die Art des Spiels kam eigentlich den Langnauern entgegen. Sie leben vom Kampf und von den Emotionen. Manchmal kam es einem vor, als wären Zuschauer in der Weissensteinhalle Bern. Lautstark wurden die Tigers von den eigenen Spielern auf der Bank angefeuert. Der Plan von Trainer Matthias Gafner ging lange auf. Viermal führten die Emmentaler, viermal war Köniz gefordert, verbrauchte viel Kraft, glich aber jedes Mal wieder aus. Das letzte Mal in der 54. Minute durch Oliver Schmocker.

Eineinhalb Minuten und zwei Tore später bekam Floorball Köniz das Spiel in den Griff – endlich. Denn eigentlich ist der Schweizer Meister von 2018 in dieser Serie der klare Favorit und führt in der Serie nun mit 2:1-Siegen. Am Wochenende kommt es zu den nächsten zwei Begegnungen, am Samstag in Biglen, am Sonntag in Bern.