Höhere Steuern auf Zeit – Köniz, ein kantonsweites Unikum Mit dem Modell einer temporären Steuererhöhung wird Köniz Neuland betreten. Noch müssen die Stimmberechtigten dem Ansinnen zustimmen. Stephan Künzi

Finanzpolitisch dreht sich Köniz im Kreis – bringt eine Steuererhöhung auf Zeit den Ausweg? Foto: Michael Schneeberger

Mitte Juni sollen die Könizer Stimmberechtigten an der Urne die Möglichkeit einer temporären Steuererhöhung schaffen. So hat es das Parlament am Montagabend beschlossen – und damit den Weg für ein Modell geebnet, das im Kanton einzigartig sein dürfte.

Das bestätigt Rolf Widmer, Leiter der Abteilung Gemeinden in der Direktion von Regierungsrätin Evi Allemann. Ihm sei keine andere Gemeinde bekannt, die einen ähnlichen Mechanismus in ihrer Gemeindeordnung bereits verankert habe oder in absehbarer Zeit verankern wolle, sagt er.

Wobei: Dass Köniz auf diesen Weg einschwenkt, hat auch mit den spezifischen Vorgaben zu tun, die im grossen Vorort südlich der Stadt Bern gelten.