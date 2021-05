0:1 gegen FCZ-Nachwuchs – Köniz bleibt im Abstiegsstrudel Die Lage bleibt ungemütlich. Der FC Köniz verliert die Partie gegen den FCZ II und liegt drei Zähler hinter einem Nicht-Abstiegsplatz. Peter Berger

Stefan Glarner (l.) im Zweikampf mit Zürichs Alain Fuchs. Foto: Manuel Zingg

Der 1:0-Erfolg zum Start der Abstiegsrunde gegen Münsingen hat beim FC Köniz nicht zu einem befreiten Aufspielen geführt. Im Gegenteil: Die Equipe von Trainer Silvan Rudolf blieb gegen das U-21-Team des FC Zürich vieles schuldig, agierte fahrig und verlor letztlich durch einen Treffer des eingewechselten Nils Reichmuth in der 82. Minute mit 0:1.

Während die vom früheren YB-Regisseur Artur Petrosjan trainierten und von Captain Shani Tarashaj (ehemals Everton und Eintracht Frankfurt) angeführten Zürcher in der Abstiegsrunden-Tabelle einen Sprung nach vorne machten, verharren die Könizer als Vorletzte auf einem Abstiegsplatz in der Promotion League. «Es wird schwierig, aber noch bleiben fünf Runden», sagt Stefan Glarner. Der Routinier ging mit seiner kämpferischen Art voran. Der Verteidiger musste aber letztlich konstatieren, «dass auf beiden Seiten zwingende Chancen ausblieben».

Breitenrain mit Spektakel Infos einblenden 2:0 hat der FC Breitenrain nach einem Doppelschlag kurz vor der Pause von Antero Neto Gomes da Silva gegen Sion II geführt, dann drehten die Walliser mit drei Toren innerhalb von neun Minuten die Partie. Schliesslich erlebte die Mannschaft von Martin Lengen doch noch ein Happy End. In der 94. Minute erzielte Andri Rüegsegger nach einem Eckball den Ausgleich. Kurz vorher war schon Goalie Felix Hornung nach einem Corner mit einem Kopfball beinahe erfolgreich gewesen. Die Stadtberner agierten zu diesem Zeitpunkt längst in Unterzahl. Fabiano Pereira Andrade war in der 28. Minute nach einem Foul des Feldes verwiesen worden. Trainer Lengen reklamierte dabei zu heftig und wurde verwarnt. Es war nicht das einzige Ungemach für ihn. Der Coach hatte bis dahin schon zwei Spielerwechsel vornehmen müssen. Einer der eingewechselten Akteure war dabei der späte Torschütze Rüegsegger. Derweil kam der FC Münsingen gegen Black Stars zu einem 0:0-Unentschieden. Für die Aaretaler bedeutete dies der vierte Zähler im 17. Saisonspiel. Dadurch ist für das abgeschlagene Schlusslicht der Abstieg zumindest rechnerisch noch nicht fix. Fünf Runden vor Schluss beträgt der Rückstand auf das drittletzte Bellinzona zwölf Punkte. (pbt)

Die beste Möglichkeit für das Heimteam vergab Alix Bahlouli. Der im vergangenen Sommer von Langenthal geholte Goalgetter scheiterte in der 4. Minute aber am Pfosten. Nach einer halben Stunde drosch Stürmer Luther King Adjei den Ball noch darüber, mehr war da nicht von Köniz. Stephan Andrist, der neben Glarner zweite im Winter verpflichtete Profi, blieb wirkungslos.

Stephan Andrist (l.) und Stefan Glarner mussten leiden. Foto: Manuel Zingg

Lange führte Bellinzona gegen YF Juventus 1:0. Weil die Zürcher aber noch ausgleichen konnten, liegen die Könizer nun drei statt fünf Zähler hinter den drittletzten Tessinern. «Es bringt nichts, wenn wir auf die anderen Teams schauen», sagt Glarner. «Wir können nur die eigene Leistung beeinflussen. Gegen den FCZ machten wir den entscheidenden Fehler zu viel, das müssen wir verbessern.»

Auch als Amateur Spass

Trotz der Niederlage bleibt der vormalige Captain des FC Thun zuversichtlich. Selber hat er den Übergang vom Profi zum Amateur gut gemeistert. Seit April arbeitet er 100 Prozent beim Thuner Heizunternehmen Allotherm. Das Training findet anschliessend am Abend statt. «Ein neuer Lebensabschnitt hat begonnen, aber ich habe immer noch Spass am Fussball», betont der Meiringer. Und gestählt aus manchem Abstiegskampf mit dem FC Thun, behält er auch den Optimismus. An eine Relegation in die 1. Liga mag er jedenfalls noch nicht denken.

Trainer Silvan Rudolf (weisse Jacke) spricht nach der Niederlage zu seinem Team. Foto: Manuel Zingg

Fehler gefunden?Jetzt melden.