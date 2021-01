Drei Gemeinden vereint – Köniz, Bern und Ittigen weibeln für eine Metro Behördenvertreter aus Köniz, Bern und Ittigen möchten den Regionalverkehr Bern–Solothurn (RBS) unterirdisch nach Köniz verlängern. Das wäre zwar teuer, doch die Idee lohne sich, sagen sie. Stephan Künzi UPDATE FOLGT

Auf der Fahrt von Worblaufen nach Bern ist der RBS schon heute unterirdisch unterwegs. Behördenvertreter fordern, dass diese Metro bis nach Köniz verlängert wird. Foto: Adrian Moser

Zu teuer. So reagierten viele, als die Regionalkonferenz Bern-Mittelland im vergangenen Herbst ihre Ideen für den öffentlichen Verkehr in Richtung Köniz präsentierte. In der sogenannten Netzstrategie 2040 hielten die Planer fest, dass die Kapazitäten auf der heutigen Linie 10 in 20 Jahren so oder so nicht mehr ausreichen werden. Auch dann nicht, wenn die heutigen Gelenkbusse wie geplant durch Doppelgelenkbusse ersetzt werden.

Erneut regten sie deshalb den Umbau der Linie auf Tram an, ungeachtet dessen, dass Köniz im Herbst 2014 ein erstes solches Projekt an der Urne abgelehnt hatte. Als Alternative brachten sie eine Idee ins Spiel, die ebenfalls schon länger diskutiert wird: Man könnte auch den Regionalverkehr Bern–Solothurn (RBS) vom neuen Tiefbahnhof in Bern bis nach Köniz verlängern. Unterirdisch, quasi als Metro also.