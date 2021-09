Was will der FDP-Chef? – Königsmacher oder Sprengmeister, das ist die Frage Christian Lindner, das nicht mehr ganz junge Wunderkind der deutschen FDP, hat schon einmal eine Koalition platzen lassen, auf die alle hofften. Er sagt, er habe daraus gelernt. Dominique Eigenmann aus Berlin

Das Gesicht seiner Partei: Christian Lindner am Montag vor der Sitzung des Präsidiums seiner FDP in Berlin. Foto: Sebastian Kahnert (DPA/Keystone)

Jetzt schauen wieder alle auf Christian Lindner, diesen rhetorisch brillanten, mitteljungen, smarten Mann mit den engen Anzügen und dem Fünftagebart. Als der FDP-Chef am Tag nach der Bundestagswahl das zweitbeste Resultat in der Geschichte seiner Partei kommentierte – 11,5 Prozent Stimmenanteil, ein Plus von 0,7 Punkten –, war alles Schneidige und Scharfe, das seine Auftritte sonst so unterhaltsam macht, wie weggeblasen. Lindner gab den Staatsmann, mit kurzen Sätzen und zusammengekniffenen Lippen.

Die Erwartungen an ihn sind aber auch gerade gewaltig. Die FDP, die kleinste der möglichen Parteien, soll eine Koalition eingehen, die sie eigentlich nicht will – mit dem Sozialdemokraten Olaf Scholz als Kanzler sowie den Grünen. Lindner würde lieber mit den Christdemokraten von Armin Laschet zusammengehen, aber dieses Bündnis ist bei den Deutschen schon jetzt so unerwünscht wie sein möglicher Kanzler. Das letzte Mal, als die FDP vor einer ähnlichen Aufgabe stand, verweigerte sich Lindner und zog damit den Zorn des ganzen Landes auf sich. Und diesmal?