Tagestipp: Akiko Tsuruga – Königin der Orgel Der Orgelgrossmeister Dr. Lonnie Smith war ihr Mentor: Jetzt kommt die virtuose Japanerin Akiko Tsuruga mit ihrem New-York-Quartett nach Bern. Martin Burkhalter

Ganz grosses Jazzorgel-Kino: Akiko Tsuruga Foto: PD

Akiko Tsuruga wurde in Osaka, Japan, geboren und begann schon als Dreijährige, Orgel zu spielen. Gleich nach dem Studium baute sie sich eine Karriere in Osaka auf und schaffte es später auch, in der vibrierenden Jazzszene New Yorks Fuss zu fassen. Kein Geringerer als Dr. Lonnie Smith wurde ihr Mentor. Akiko Tsurugas Spiel sei wie das Aufblühen einer Blume, wie ein Vogel, der seine Flügel in der Musikwelt ausbreitet. «Akiko Tsuruga ist hier, um zu bleiben», sagt der Meister der verwegen-jazzigen Orgel über sie. Und der grosse Lou Donaldson nennt sie schlicht die Königin der Orgel. Nun, mehr kann man nicht verlangen. Jetzt kommt die virtuose Japanerin mit ihrem New-York-Quartett nach Bern. (mbu)





