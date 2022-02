Uferschutzverband im Oberland – «Königin der Alpenseen» faszinierte das Publikum Die Seeforelle ist zwar die «Königin der Alpenseen», steht aber durch Eingriffe in ihre Lebensräume unter Druck. Fachleute führten ein in die Welt der bedrohten Fische. Sibylle Hunziker

Eine der Seeforellen, deren Laichwanderung ins Gadmerwasser Basil Wagner im Herbst 2021 dokumentierte. Foto: PD/Basil Wagner

Forellen brauchen das saubere, sauerstoffreiche Wasser der kalten Bergbäche, damit sich ihr Nachwuchs gut entwickelt. Einige der jungen Fische wandern in den nächsten See aus und steigen dort von Insektenlarven auf Fische als Hauptnahrung um. Sie werden zu den mächtigen, bis zu einem Meter langen «Königinnen der Alpenseen», die nur für die Fortpflanzung wieder in ihre Herkunftsbäche zurückwandern. Mit diesem «Pendeln zwischen zwei Welten» haben sich die Seeforellen optimal an die nährstoffärmste und kälteste Gewässerregion der Alpen angepasst.