«Hoselupf» – News aus dem Schwingen – König Wicki bangt um Unspunnen-Teilnahme, die Berner sind im Tunnel Ob Joel Wicki in Interlaken antreten kann, ist ungewiss. In der Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt gehen derweil die Berner andere Wege als die Konkurrenz. Marco Oppliger

Königliche Sorgen: Nach seiner auf dem Brünig erlittenen Ellbogenverletzung muss sich Joel Wicki weiter behandeln lassen. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Wicki in Behandlung und mit Fragezeichen

Quo vadis, Joel Wicki? Eine Woche lang war es nun ruhig um den Schwingerkönig, seit vergangenen Montag bekannt wurde, dass er sich auf dem Brünig erheblich am rechten Ellbogen verletzt hatte, Sehnen und Knochen in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Nach weiteren Gesprächen mit Spezialisten auf diesem Gebiet gibt es nun News von Wicki. Er lässt sich weiterhin intensiv konservativ behandeln. Deshalb wird der 26-jährige Entlebucher erst kurz vor dem Unspunnen-Schwinget entscheiden, ob er am 27. August zum Saisonhöhepunkt antreten kann. Der Schwingerkönig lässt jedoch klar verlauten: Gesundheitliche Risiken wird er bei seiner Entscheidung keine eingehen.

Staudenmann bleibt wohl die Nummer 1

Praktisch uneinholbar: Mit sieben Siegen in dieser Saison hat sich Fabian Staudenmann in der offiziellen Jahreswertung einen komfortablen Vorsprung verschafft. Foto: Marcel Bieri

Sieben Siege und zwei 3. Plätze – die Saison von Fabian Staudenmann ist ein einziger Kürlauf. Seit Monaten führt der Guggisberger die Schlussgangwertung an, die offizielle Jahreswertung des eidgenössischen Schwingerverbandes. Und er dürfte auch am Saisonende oben stehen: Nur noch fünf Feste stehen aus, die für die Rangliste zählen, Staudenmann führt mit 291 Punkten klar vor dem verletzten Joel Wicki (249).

Dahinter folgen Matthias Aeschbacher (231), Armon Orlik (230) und Adrian Walther (228), die im Gegensatz zu Staudenmann alle noch zwei Feste vor sich haben und den Saisondominator theoretisch überflügeln könnten. Für den Sieg am Unspunnen-Schwinget gibt es 42 Zähler, der Gewinn eines Berg- oder Teilverbandsfestes ist 27 Punkte wert. Ach ja: Unter den Top 20 des Rankings figurieren zehn Berner.

Aeschbacher eine Klasse für sich

Sechs Gänge, sechs Siege: Matthias Aeschbacher liess am Engstlenalp-Schwinget nichts anbrennen, fünf seiner sechs Siege realisierte er mit der Maximalnote. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Das Wetter? Eine Katastrophe. Vergangenes Wochenende verabschiedete sich der August in den Winterschlaf. Die Folge waren Regen und Temperaturen weit unter 20 Grad. Das Schwingfest auf der Engstligenalp wurde deshalb auf den 13. August verschoben.

Andernorts wurde aber trotz Hudelwetter geschwungen. Und einer setzte sich dabei besonders in Szene: Matthias Aeschbacher. Am Engstlenalp-Schwinget triumphierte er mit lauter Siegen, auch Florian Gnägi hatte ihm im Schlussgang nichts entgegenzusetzen. Kommenden Sonntag tritt Aeschbacher nun gemeinsam mit Adrian Walther noch am Nordwestschweizerischen in Deitingen an. Für die anderen Berner liegt der Fokus entweder auf der Genesung (Matthieu Burger, Kilian Wenger) oder ganz auf der Vorbereitung für den Unspunnen-Schwinget, bereits hat in Reichenbach ein erstes Kadertraining stattgefunden.

Der Konkurrenz bleibt derweil weit weniger Zeit zum Durchschnaufen: Neben dem Nordwestschweizerischen stehen am Sonntag auch das Schaffhauser und das Walliser Kantonalschwingfest auf dem Programm. Und dann ist da noch der Schwägalp-Schwinget, welcher eine Woche vor dem Saisonhöhepunkt in Interlaken zur Hauptprobe für die Nordostschweizer und die Innerschweizer wird.

