Unser Oberaargau auf Instagram – König und Letzter seiner Art Sprachvirtuose Valerio Moser bringt sein erstes Solo-Stück auf die Bühne. Es ist eine Hommage an die Stadt und Region, die er so liebt. Julian Perrenoud

Valerio Moser, unkonventionell und auffallend – wie man ihn kennt. Fotos: PD

Wenn Valerio Moser zurück an seine Kindheit denkt, kommen ihm als Erstes die Hütten in den Sinn, die er mit Freunden im Wald hinter dem Allmen gebaut hat. «Wir waren etwa in der dritten Klasse und irgendwann so stolz auf unser Städtchen im Wald, dass wir all unsere Eltern einluden, mal bei uns zu essen», erinnert sich der in Langenthal aufgewachsene mittlerweile 31-Jährige. Doch als die Eltern dort waren, stürzte seine Hütte just im gleichen Moment ein.