Schluss nach 14 Monaten – Kölliker ist nicht mehr Trainer der Bomo-Frauen Die Schweizer Eishockey-Legende zieht weiter. Der 67-jährige Köbi Kölliker hat sein Amt bei Bomo Thun niedergelegt und startet in den nächsten Tagen ein neues Abenteuer. Peter Berger

Köbi Kölliker hat bereits das nächste Abenteuer im Blick. Foto: Markus Grunder

Der 6:3-Sieg am 11. Oktober gegen Neuenburg war das letzte Spiel von Bomo Thun mit Jakob «Köbi» Kölliker an der Bande. Der Trainer hat sein Amt anschliessend abgegeben. Weil wenig später wegen der Corona-Pandemie Sportveranstaltungen im Kanton Bern mehrheitlich verboten wurden, hat das Oberländer Frauenteam aus der Women’s League seit fast einem Monat keine Partie mehr bestritten. Am 5. November entschied das Bundesamt für Sport, dass die Meisterschaft in «überwiegend professionellen Ligen» wieder aufgenommen werden darf. Dazu zählt auch die höchste Frauen-Eishockeyliga der Schweiz. Am Samstag werden die Bomo-Frauen nun aber nicht mehr von Kölliker, sondern von seinem Nachfolger Björn Schärer gecoacht.