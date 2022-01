Sweet Home: 8 Alltagsrezepte – Kochen Sie einfach mit einem Twist Kabis aus dem Backofen, Tortellini mit Pilzen oder Reis mit Joghurt: Mit diesen Gerichten sorgen Sie für Abwechslung. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Backen Sie einen Pfannkuchen salzig

Aus dem Backofen: Würziger Pfannkuchen. Foto über: Butter and Seasalt

Ein Pfannkuchen mit Gewürzen und Käse im Backofen gebacken gibt einen einfachen, aber eleganten Znacht ab.

2 EL Butter, geschmolzen

1 EL Butter

6 Eier

2,5 dl Milch

100 g Mehl

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 Prise Muskatnuss, gerieben

1 EL gehackte Kräuter wie Rosmarin, Thymian und Estragon

100 g Parmesan, gerieben

Zubereitung:

Verquirlen Sie die Eier in einer Küchenmaschine und geben Sie die dann Milch und die geschmolzene, aber nicht warme Butter dazu. Nun das Mehl, die Gewürze, die Kräuter und den Käse untermischen. Den Backofen auf 220 Grad aufwärmen. Anschliessend 1 EL Butter in einer Gusseisenpfanne erhitzen, den Pfannkuchenteig in die Pfanne geben und diese dann für etwa 20-25 Minuten in den Backofen geben.