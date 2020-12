Berner Stadtrat – Knatsch um YB im Schatten der Festhalle Bei der Stadtratsdebatte um die neue Festhalle befürchten Sportfans ein folgenschweres Foul: Sportlern – inklusive der Profis von YB – könnte auf der Allmend Trainingsplatz abhandenkommen. Jürg Steiner

YB-Fan: Stadtpräsident Alec von Graffenried und YB-CEO Wanja Greuel beim Empfang der Berner Stadtregierung, als die Young Boys 2018 den Meistertitel gewannen. Foto: Raphael Moser

Der FDP-Stadtrat Tom Berger ist Sportpolitiker, YB-Fan und Rugbyspieler, der mitunter auf der Grossen Allmend trainiert. In allen drei Funktionen schluckte er leer, als er einen Antrag zu einem ganz anderen Geschäft las, das am Donnerstag in den Stadtrat kommt: «Wenn dieser Antrag angenommen wird, mache ich mir um die Sportstadt Sorgen.»

Es kam so: Vor einer Woche hiess das Parlament bereits den A-fonds-perdu-Beitrag der Stadt von 15 Millionen Franken an die neue Festhalle gleich neben der Grossen Allmend gut. Zu diesem Paket gehört eine Überbauungsordnung, die baurechtliche Voraussetzung für den Neubau, die diesen Donnerstag an die Reihe kommt. Es ist eigentlich eine Formsache – doch urplötzlich lässt sie die Stadtberner Sportwelt bis hinauf zu den Spitzen des BSC Young Boys erzittern.