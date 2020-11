Johns kleine Farm – Knatsch um Kleinzoo in Kallnach Wildes Parkieren, laute Tiere: Anwohner von Johns kleiner Farm verlangen von der Gemeinde, dass diese den Zoo schliesst. Die Betreiber wehren sich. Simone Lippuner

Affen, Stachelschweine, Lamas: Fast 400 Tiere leben in Johns kleiner Farm. Nun fordern Anwohner die Schliessung des Zoos. Foto: Nicole Philipp

Johns kleine Farm ist das Zuhause von 380 Tieren aus 70 Arten. Ein buntes Sammelsurium, von der Fauchschabe bis zum Kamel ist in jeder Grösse etwas dabei. Es gibt den «Wald der kleinen Wesen», das «Affenrevier» oder die Streichelanlage, wo Kinder und Tiere sich begegnen können. Und es gibt Nachbarn, die den Kleinzoo in Kallnach überhaupt nicht mögen. Dieser Unmut hat nun soeben sein Maximum erreicht.

Mehrere Anwohner haben sich zu einem Widerstandstrupp zusammengeschlossen. Sie beklagen in einem Schreiben an die Gemeinde Missstände wie «wildes Parkieren, unerträgliche Immissionen, brüllende Tiere». Und sie verlangen von der Gemeinde nichts Geringeres als die Schliessung des Kleinzoos. Der Brief: ein Schock für die Zoobetreiber. Die Reaktion der Gemeinde darauf: ebenfalls. Was genau ist da passiert?