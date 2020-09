«Der Sitz ist dort, wo der Briefkasten steht»

Die «Jungfrau Zeitung» residiert neu in der Konzepthalle 6 in Thun. Der Verlag will in Kürze einen «Anzeiger Berner Oberland» lancieren. Verleger Urs Gossweiler erklärt den Umzug und die Wachstumsstrategie der Zeitung.