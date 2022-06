Versammlung in Kandergrund – Knappes Ja zur Sanierung des Gemeindehauses Mit 23 zu 18 Stimmen sprach sich die Gemeindeversammlung für die 2,85 Millionen Franken teure Sanierung des Gemeindehauses aus.

Die Visualisierung zeigt, wie das Gemeindehaus Kandergrund nach der Sanierung aussehen könnte. Es fehlen die neuen Dachaufbauten und der Autounterstand. Visualisierung: PD

Isolation der Gebäudefassade, Erneuerung der Haustechnik, Einbau einer neuen Heizung – dies sind nur einige der Arbeiten, die am 1973 erbauten Gemeindehaus in Kandergrund bald vorgenommen werden sollen. Obwohl viele der Arbeiten überfällig sind, fiel der Entscheid zum Kredit für die Sanierung an der Gemeindeversammlung von Freitag relativ knapp aus: 23 Ja- standen 18 Nein-Stimmen gegenüber.