Kinderwagen gegen Velo – Knapper Platz im Zug sorgt für Konflikte zwischen Eltern und Velofahrern Velotouren haben Hochsaison. Die Reise im Zug ist für Radsportlerinnen aber oft nervenaufreibend. Erich Bürgler

Wohin mit den Velos und den Kinderwagen? Die Regeln bei den SBB sind kompliziert. Foto: Yvain Genevay («Le Matin Dimanche»)

Die Reise mit den SBB beginnt für Caro Heim am Sonntag vor zwei Wochen mit Stress. Heim, die eigentlich anders heisst, irrt mit ihrem Velo auf dem Perron am Zürcher Hauptbahnhof umher. Sie sucht den Wagen neun, wo sie den Platz für ihr Fahrrad reserviert und bezahlt hat. Der Zug nach Bern fährt in drei Minuten ab. Ein Zugbegleiter hilft ihr weiter. Wagen neun ist der vorderste. Logisch, oder? Endlich im richtigen Abteil, geht der Stress weiter: Drei Kinderwagen versperren die Veloplätze. Ärger, den Zugreisende mit Fahrrädern oft erleben.