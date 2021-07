Elf Kilometer Stau auf A2 – Knapp zwei Stunden Wartezeit vor dem Gotthard Die zweite Ferienbeginn-Welle macht sich auf dem Weg in den Süden bemerkbar. Vor dem Gotthard-Nordportal staut sich der Verkehr auf elf Kilometern Länge.

Für die Fahrt in den Süden muss zurzeit mehr Zeit einberechnet werden. Foto: Screenshot Webcam Nordportal

Mit Beginn der zweiten Ferienbeginn-Welle in der Schweiz ist es bereits am frühem Samstagmorgen am Gotthard zu einem grösseren Stau gekommen. Zwischen Erstfeld und Göschenen stauten sich die Fahrzeuge auf 11 Kilometern Länge.

Der Zeitverlust betrug eine Stunde und 50 Minuten, wie der TCS auf Twitter meldete. Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt.

Reisenden in den Süden wird die Alternativroute via A13 durch den San Bernardino-Tunnel empfohlen.

