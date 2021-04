Gwatt: Grossbrand verhindert – Knapp an der Katastrophe vorbei Am späten Sonntagabend drohte in der Chanderbrügg ein Reihen-Einfamilienhaus in Flammen aufzugehen. 30 Mann der Spiezer Feuerwehr verhinderten dies. Bruno Petroni

Der Garten ist zerstört, das Hausdach schwer beschädigt: Mit viel Glück kam es hier nicht zu einem Vollbrand. Foto: Bruno Petroni

Geknickt und den Tränen nahe sitzt er am Morgen des Ostermontag im Schatten des Nachbargartens auf einem Bänkli: Der Mieter des Hausteils an der Chanderbrügg, welcher am Abend zuvor durch einen Brand beschädigt worden ist.

«Nach einem schönen Grillabend hab ich etwa um 22 Uhr die Grillwanne in den Gartenschopf gestellt und anschliessend meine siebenjährige Tochter zu Bett gebracht. Eine Stunde später ging es los – der Gartenschopf stand plötzlich in Flammen.»

«Wie wenn du eine Colaflasche schüttelst und dann öffnest.» Der geschädigte Mieter

Der Mieter versuchte in der Folge, mit einem Feuerlöscher gegen den wachsenden Brand anzukämpfen. «Aber im Verhältnis zum bereits lodernden Feuer war das etwa vergleichbar, wie wenn du eine Colaflasche schüttelst und dann öffnest. Ausser einem kleinen Zischen und paar Spritzern ging da gar nichts.» Schliesslich gelang es dem Mann noch, eine in der Nähe des Feuers stehende Gasflasche rechtzeitig wegzubringen; dabei verletzte er sich.