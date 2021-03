Das 10. X-Alps in drei Monaten mit drei Oberländern – Knapp am Oberland vorbei Am Dienstagmorgen gaben die Veranstalter des Gleitschirmrennens «X-Alps» die Route der im Juni stattfindenden Austragung bekannt. Bruno Petroni

So sieht die X-Alps-Strecke 2021 aus: Das Berner Oberland wird via Säntis, Fiesch und Genfersee quasi umrundet. Foto: PD

Das alle zwei Jahre stattfindende X-Alps wird dieses Jahr erstmals nicht in Monaco enden, sondern in Zell am See, nur 60 Kilometer südlich des Startortes Salzburg. Dies gaben die Organisatoren der österreichischen Zoom Production an der Medienkonferenz vom Dienstagvormittag bekannt.

Zum Jubiläum des härtesten und längsten Gleitschirmrennens der Welt – das X-Alps wird zum 10. Mal durchgeführt – werden sich die weltbesten Athleten am 20. Juni in Salzburg zum Start einfinden und auf den Weg über den Alpenkamm machen. Über 12 Wendepunkte führt die Route zum Mont Blanc und auf etwas südlicherem Kurs wieder zurück nach Österreich. Die Distanz: 1238 Kilometer, also 100 Kilometer mehr als die bisherigen längsten Austragungen.

Patrick von Känel wird zum zweiten Mal am X-Alps dabei sein. Hier bei seiner X-Alps-Première vor zwei Jahren, nach einer Zwischenlandung oberhalb der Grütschalp. BOM

Der grösste Teil des Teilnehmerfeldes wird wohl gänzlich am Berner Oberland vorbeiziehen, denn nach der Wendeboje an der Zugspitze und Passierens des Säntis in der Ostschweiz werden die Athleten via Glarnerland, Klausen- und Furkapass, Fiesch und das Wallis zum Dent d’Oche am Genfersee und weiter zum Mont Blanc vorstossen. Dabei könnte es je nach Wetterbedingungen höchstens vorkommen, dass der eine oder andere X-Alps-Teilnehmer das Oberhasli oder den Grimselpass traversieren wird.

Das Ziel wird sich auf einem Floss in Ufernähe in Zell am See befinden. Die Athleten werden also die Wahl haben, mit dem Gleitschirm direkt auf dem Floss zu landen, oder zu diesem hinaus zu schwimmen, um die Uhr zu stoppen.

Ein neues X-Alps-Kapitel

X-Alps-Renndirektor Christoph Weber: «Wir möchten die 10. Austragung zu einem unvergesslichen Rennen machen, weshalb wir uns dazu entschlossen haben, eine komplett neue Route zu entwerfen. eine Route, welche die Athleten auch geografisch näher zusammenbringt.» In der Vergangenheit sei es oft vorgekommen, dass die Athleten an der Spitze gutes Wetter hatten und diejenigen am Schluss mit schwierigeren Bedingungen zu kämpfen hatten. «Dies wird mit der neuen Strecke unwahrscheinlicher, da alle dieselben Wetterbedingungen haben werden. Das wird eine spannende Dynamik ins Rennen bringen.»

Chrigel Maurer auf dem Weg zu seinem sechsten X-Alps-Sieg im Juni 2019. Hier startete er als Führender auf dem Gletscherplateau des Titlis in Richtung Berner Oberland – und Gewitter (rechts im Hintergrund). BOM

«Viel hängt vom Wetter ab»

Chrigel Maurer, der sechsfache X-Alps-Sieger aus Frutigen, zeigt sich beeindruckt von der neuen Wettkampfstrecke: «Das ist eine Superroute! Mal etwas ganz anderes. Sehr viel wird vom Wetter abhängen. Wenn wir beispielsweise bei der Umrundung des Mont Blancs eine Schlechtwetterphase haben, werden wir sehr viel Zeit dort verbringen.» Er selber habe bei seinen bisherigen sechs Teilnahmen und Siegen die Strecke vom Mont Blanc hinunter nach Monaco nie so richtig geschätzt. «Es war immer etwas mühsam dort unten, auch wenn der Zieleinlauf am Mittelmeer natürlich aus emotionaler Sicht schon jedes Mal einzigartig war.»

Erstmals am X-Alps dabei: Hannes Kämpf, hier an der letztjährigen Eigertour beim Start vom Niesen – mit halb eingeklapptem Gleitschirm. Foto: Bruno Petroni

Die Oberländer Wendepunkte in der X-Alps-Geschichte

Erst drei Mal gab es in den bisherigen neun X-Alps-Austragungen einen Wendepunkt im Berner Oberland: Bereits 2007 war dies der Eiger – genau so wie beim letzten Rennen vor zwei Jahren. Vor acht Jahren gab es zudem im Amisbühl (Beatenberg) oberhalb von Interlaken eine Boje in Form einer grossen Tafel, auf welcher jeder Athlet im Vorbeigehen seine Unterschrift anbringen musste (wir haben berichtet). Fünf Mal war das Matterhorn einer der Wendepunkte, gar sieben Mal der Mont Blanc.

Maurer zum Siebten?

Quasi dreieinhalb Oberländer werden in 14 Wochen im Feld von 33 selektionierten Athleten aus 17 Nationen in Salzburg am Start stehen: Nach sechs Siegen bei sechs Teilnahmen herrscht in der ganzen Gleitschirmszene grosse Spannung, ob es der seit 20 Jahren in einer eigenen Liga fliegende Christian «Chrigel» Maurer auch in diesem Jahr wieder richten wird. Der letztmalige Achtplatzierte Patrick von Känel (Frutigen) ist zum zweiten Mal dabei. Erstmals wagt der 23-jährige Nachwuchspilot Hanes Kämpf (Interlaken) das Abenteuer.

Beim «halben Oberländer» handelt es sich um Steve Bramfitt: Der 36-jährige Engländer lebt und arbeitet seit elf Jahren in Interlaken als Tandem-Gleitschirmpilot. Auch er wagt sich auch erstmals an die ultimative Herausforderung heran. An der Eigertour des letzten Jahres setzte Bramfitt jedenfalls schon mal eine Durftmarke, indem er sich in der Profiklasse als Vierter klassierte.

Sämtliche neun bisherigen X-Alps wurden von Schweizern gewonnen, deren acht gar von einem Berner Oberländer: Die Erstaustragung von 2003 gewann der Bündner Kaspar Henny. In der Folge siegte zwei Mal in Folge Alex Hofer aus Heimberg. Die letzten sechs X-Alps standen wie erwähnt im Zeichen der erdrückenden Dominanz von Chrigel Maurer, der mit 6 Tagen und 23 Stunden (2013) auch den Streckenrekord hält.

Mit Hanes Kämpf trägt sich der fünfte Oberländer in die Annalen des X-Alps ein. Nebst von Känel, Maurer und Hofer war es vor sechs Jahren der später tödlich verunglückte Guttanner Peter von Bergen, der als 13. das Ziel am Mittelmeer erreichte.

Zu Fuss oder durch die Luft

Das X-Alps ist ein alle zwei Jahre stattfindendes, internationales Gleitschirm-Biwakrennen. Bei diesem Anlass dürfen sich die Teilnehmer nur zu Fuss oder mit dem Gleitschirm fliegend fortbewegen. Auch zu Fuss müssen sie die gesamte Flugausrüstung stets mit sich führen, jedoch von einem Supporterteam logistisch und organisatorisch unterstützt werden.