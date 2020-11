Deutschland-Aufenthalte des Königs erzürnen Demonstranten Infos einblenden

Sport, angenehme Temperaturen und die frische Luft haben es dem thailändischen König Rama X. ganz offensichtlich angetan. Einen grossen Teil des Jahres hält er sich nicht in seiner kriselnden Heimat auf, sondern in Bayern. Am Starnberger See, ausserhalb Münchens, hat er eine Villa. Gerne steigt er auch in einem Luxushotel in Garmisch-Partenkirchen ab. Dort ist der Monarch regelmässig beim Biken oder Shoppen zu sehen. Im Schlepptau: Die Geliebte, Diener und Bodyguards.

Das Zweit-Domizil des Monarchen ist auch bei den Demonstrierenden in Thailand ein Thema. Sie verlangen von der deutschen Regierung, Rama X. nicht mehr einreisen zu lassen. Er würde von Deutschland aus anordnen, ungeliebte Kritiker in Gefängnissen verschwinden zu lassen. Unterstützung erhielt die Opposition vom deutschen Aussenminister Heiko Maas, der vergangene Woche einen überraschend deutlichen diplomatischen Warnschuss absetzte: Sollte man feststellen, dass der thailändische König gegen die Gesetze verstossen, werde das «sofortige Konsequenzen» haben.

Dabei dürfte es sich aber um eine leere Drohung handeln. Tatsächlich hat die deutsche Regierung nur sehr begrenzte Möglichkeiten, um gegen den König vorzugehen. Das geht aus einem Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags hervor, das Parlamentarier der Linken in Auftrag gegeben haben.

Auch wenn die Aufenthalte des 68-Jährigen nur privaten Zwecken dienten, gelte er dabei trotzdem als Staatsoberhaupt und nicht als Privatperson. Als solches geniesse er Immunität, weil er in seiner Person die «Würde des Staates» repräsentiere. Möglich sei einzig die Ausweisung des Königs, allerdings nur als ultima ratio. Dass Deutschland zu einem solchen diplomatischen Eklat bereit ist, scheint kaum vorstellbar. Wenn der Monarch also wieder den Protesten im eigenen Land entfliehen will, gilt: In Deutschland ist er willkommen. (sw)