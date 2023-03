Entscheid des GGR Interlaken – Knall nach dem Nein zur Sanierung des Eissportzentrums Die Sanierung des Eissportzentrums Jungfrau ist einer Mehrheit des Grossen Gemeinderats zu teuer. Sie lehnt den Kredit ab. Verwaltungsratspräsident Roger Berthoud zieht die Konsequenzen. Samuel Günter

Gemeindepräsident Philippe Ritschard versuchte vor grossem Publikum, den GGR von der Notwendigkeit der Investitionen ins Eissportzentrum zu überzeugen. Foto: Bruno Petroni

Die Sitzung des Grossen Gemeinderats konnte nicht ganz pünktlich beginnen. Immer mehr Leute strömten am Dienstagabend in die Aula des Gymnasiums Interlaken, wo das Interlakner Parlament tagte. Am Ende waren es rund 200 Gäste, die alle wegen eines Geschäfts der kurzen Traktandenliste gekommen waren: des Rahmenkredits zur Sanierung und künftigen Finanzierung des Eissportzentrums Jungfrau. Ein Aufmarsch, wie ihn die wenigsten Ratsmitglieder je erlebt haben. Anders als im Dezember, als das Geschäft erstmals in den Rat kam, hatten die betroffenen Vereine dieses Mal mobilisiert.