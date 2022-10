Mit Trottinett von Auto erfasst – Knabe nach Unfall in Kirchberg schwer verletzt Am Dienstagnachmittag ist in Kirchberg ein Knabe auf einem Trottinett von einem Auto erfasst worden. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Ein Auto erfasste am Dienstagnachmittag in Kirchberg einen Knaben auf einem Trottinett. Dabei wurde dieser unter dem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Passanten konnten den verunfallten Knaben bergen und den ausgerückten Rettungskräften übergeben. Ein Ambulanzteam betreute ihn notfallmedizinisch, ehe er mit der Rega ins Spital geflogen wurde.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 17:15 Uhr auf der Zürichstrasse in Kirchberg. Das Auto sei in Richtung Ersingen unterwegs gewesen, als es kurz nach der Verzweigung Hofstattweg im Bereich eines Fussgängerstreifens den 9-jährigen Knaben erfasste. Die Kantonspolizei untersucht die genauen Umstände und den Hergang des Unfalls.

Der betroffene Strassenabschnitt war während der Rettungs- und Unfallarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.

pd/nfe

