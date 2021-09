Polizei sucht Zeugen – Knabe auf Fussgängerstreifen in Aegerten von Auto erfasst Am Dienstagnachmittag ist in Aegerten ein Kind bei einer Kollision mit einem Auto verletzt worden. Der Knabe musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Am Dienstagnachmittag wurde kurz nach 16.20 Uhr ein Kind bei einem Unfall in Aegerten verletzt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, fuhr ein Auto auf der Bielstrasse von Studen in Richtung Brügg. Bei der Verzweigung mit der Schulstrasse / Schwadernaustrasse kollidierte es bei einem Fussgängerstreifen im Bereich einer Baustelle mit einem Kind.

Der Knabe wurde beim Unfall verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht werden.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten, sich unter +41 32 324 85 31 zu melden.

pd/ske

