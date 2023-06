Gemeindeversammlung Saanen – Klinikprojekt unter Vorbehalt bejaht Der Souverän unterstützt das Privatklinikprojekt auf dem Areal des alten Spitals. Das Ja in der Kirche wurde am Freitag jedoch an Bedingungen geknüpft. Andreas Tschopp

Blick auf das Spitalareal von Saanen, links angebaut Alterswohnen Abendsonne – rechts das ehemalige Spitalgebäude. Foto: Fritz Leuzinger



Gross war in Saanen das Interesse an der Mitbestimmung über die Zukunft des alten Spitals.

391 Stimmberechtigte fanden sich am Freitagabend in der Kirche ein, um zu beraten, ob der

Gemeinderat der Gstaad International Healthcare (GIH) AG für den von ihr darauf geplanten

«Gstaad Medical Campus» die ganze Spitalparzelle «zur Verfügung stellen» darf, wie das so

beantragt war (wir berichteten). Doch solch ein «Freibrief» wurde dem Rat nicht gewährt, wie

sich in der ausführlichen Diskussion zeigen sollte.