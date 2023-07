Angebot mit 30 Betten in Thun – Klinik Meiringen eröffnet psychiatrisches Zentrum für Junge Sie kommt zu den Patienten und zu Mitarbeitenden: Die Privatklinik Meiringen bietet ab 2024 im Thuner Hohmadpark ein psychiatrisches Angebot für junge Erwachsene.

In diesen beiden Kuben im Hohmadpark an der Thuner Frutigenstrasse 36 führt die Privatklinik Meiringen ab 2024 ein psychiatrisches Zentrum für junge Erwachsene. Foto: Michael Gurtner

Die Privatklinik Meiringen trägt «einem bedauerlichen Trend» Rechnung, wie sie in einer Mitteilung schreibt: Gemäss Bundesamt für Statistik seien in den letzten Jahren die stationären Spitalaufenthalte sowie ambulanten Leistungen wegen psychischer Störungen und Verhaltensstörungen bei jungen Menschen in der Schweiz überproportional stark angestiegen.

Aus diesem Grund eröffnet die Oberhasler Gesundheitsanbieterin per Januar 2024 im Hohmadpark an der Frutigenstrasse in Thun ein Zentrum für junge Erwachsene. Der Fokus liegt auf der Transitionspsychiatrie – der Behandlung junger Erwachsener im Alter von 18 bis 25 Jahren. Sie setze damit ein Zeichen und stärke die Grundversorgung des Kantons Bern, heisst es. Mit dem integrierten Angebot werde eine «relevante Versorgungslücke» geschlossen.

«Keine Konkurrenz»

«Wir sind überzeugt, mit der Eröffnung dieses Zentrums zur Entschärfung der äusserst angespannten Lage beizutragen und die Transitionspsychiatrie zu fördern und zu stärken», wird Matthias Güdel, CEO der Privatklinik Meiringen, zitiert. Wieso aber kommt diese in die Kyburgstadt? «Wir gehen zu den Patientinnen und Patienten und zu den Mitarbeitenden in die städtische Agglomeration», sagt Güdel.

«Wir wollen kein Spital, sondern vielmehr ein Angebot im Stil eines Studentenwohnheimes mit dem Alter entsprechender Inneneinrichtung sein.» Matthias Güdel, CEO Privatklinik Meiringen

Er betont, dass «kein Konkurrenz-, sondern ein Ergänzungsangebot» entstehe. «Wir wollen kein Spital, sondern vielmehr ein Angebot im Stil eines Studentenwohnheimes mit dem Alter entsprechender Inneneinrichtung sein.» Die jungen Menschen sollen, so Güdel, gesellschaftsnah leben können – «und nicht absorbiert sein».

Das neue Zentrum für junge Erwachsene wird in den ehemaligen WIA-Wohnen-Räumlichkeit über insgesamt 30 Betten in Einzelzimmern verfügen, ist an 365 Tagen aufnahmefähig und leistet die Notfallversorgung für diese Altersgruppe in der Region. «Das Angebot umfasst sowohl einen akutpsychiatrischen Bereich für Kriseninterventionen als auch einen Bereich für elektive Aufnahmen und längere psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlungen», heisst es.

Behandelt werden junge Patientinnen und Patienten mit affektiven Störungen wie Depressionen, Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis, Belastungs- und Persönlichkeitsstörungen, Erschöpfungssyndrom, Verhaltenssüchte (nicht stoffgebunden) sowie Abhängigkeitserkrankungen.

Leiter ernannt

Dr. med. Stephan Kupferschmid, Chefarzt und Standortleiter des psychiatrischen Zentrums für junge Erwachsene in Thun. Foto: PD

Die Privatklinik Meiringen hat Dr. med. Stephan Kupferschmid, Jahrgang 1976, zum neuen Chefarzt und Thuner Standortleiter ernannt. Er tritt seine Stelle im September an. Seit 2018 führt Kupferschmid als Chefarzt die Psychiatrie für Jugendliche und junge Erwachsene an der Integrierten Psychiatrie Winterthur-Zürcher Unterland.

Die Privatklinik Meiringen befindet sich auf den Spitallisten der Kantone Bern, Freiburg, Ob- und Nidwalden und steht allen Versicherten aus der Schweiz und dem Ausland offen.

PD/jss

