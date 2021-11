Bundesgerichtsurteil – Klinik-Einweisung: Externer Gutachter bei Beschwerde zwingend notwendig Ein 49-jähriger Berner wurde ohne externes Gutachten in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Dagegen legte der Mann Beschwerde ein. Das Bundesgericht gab ihm recht.

Wird gegen den Willen einer Person eine fürsorgerische Unterbringung angeordnet, muss das Gutachten eines externen Sachverständigen eingeholt werden, so das aktuelle Urteil des Bundesgerichts. (Symbolbild) Foto: Keystone

Bei einer Beschwerde gegen die von einem Arzt angeordnete fürsorgerische Unterbringung wegen einer psychischen Störung muss das Gutachten eines externen Sachverständigen eingeholt werden. Dies hat das Bundesgericht im Fall eines 49-jährigen Berners entschieden.

Ein Arzt ordnete diesen Sommer eine fürsorgerische Unterbringung und damit die Einweisung des Mannes in eine psychiatrische Klinik in Luzern an. Der Betroffene verlangte in einer Beschwerde ans Berner Obergericht seine Entlassung und die Einholung eines Gutachtens. Beides wurde abgewiesen.

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde in Luzern lehnte die ärztlich angeordnete Unterbringung nach der gesetzlich zulässigen Frist von sechs Wochen ab, und der Mann wurde entlassen.

Das Bundesgericht ist trotz des fehlenden aktuellen Interesses auf die Beschwerde des Berners eingetreten, weil sich der Fall in gleicher Konstellation wiederholen und wiederum kein gerichtlicher Entscheid innerhalb nützlicher Frist gefällt werden könnte.

In einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil hält das Bundesgericht an seiner bisherigen Praxis fest. So kann im Beschwerdeverfahren vor Obergericht bei der Einweisung durch einen Arzt nicht auf ein externes Gutachten verzichtet werden.

Schwerer Eingriff

Dies rechtfertige sich dadurch, dass die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung durch einen Arzt einen schweren Eingriff in die persönliche Freiheit darstelle.

Es sei deshalb geboten, die zu Grunde liegende psychische Störung im kantonalen Verfahren wenigstens einmal von einer behörden- und gerichtsunabhängigen Person begutachten zu lassen. Eine Fachperson im Richtergremium reiche nicht. Den Betroffenen müsse zudem die Gelegenheit gegeben werden, zum Gutachten Stellung zu nehmen, bevor das Gericht entscheide.

Das Argument des Berner Obergerichts, wonach die gerichtliche Beschwerdeinstanz in der Regel innert fünf Tagen entscheiden müsse und die Zeit für die Erstellung eines externen Gutachtens nicht vorhanden sei, lässt das Bundesgericht nicht gelten. Es seien vielmehr entsprechende organisatorische Vorkehrungen zu treffen.

Keine Beweise

Das Bundesgericht hat dem psychisch kranken Mann in einem weiteren Punkt Recht gegeben. So hatte das Obergericht auch deshalb kein externes Gutachten eingeholt, weil die fürsorgerische Unterbringung des Betroffenen seiner Ansicht nach alleine mit einer geistigen Behinderung hätte begründet werden können.

Eine geistige Behinderung war ärztlich jedoch nie festgehalten worden. In verschiedenen Berichten wurde von einer «Intelligenzminderung» gesprochen. Diese wurde laut dem aktuellsten Bericht der Klinik in Luzern scheinbar aber nie mit psychologischen Tests abgeklärt.

Aufgrund des schulischen und beruflichen Werdegangs sei eine solche Diagnose laut Bericht auch eher fraglich. In der Klinik ging man deshalb von einer Lernbehinderung aus. (Urteil 5A_640/2021 vom 13.10.2021)

