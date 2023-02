Kundgebung in Bern – Klimabewegung unter Druck – wie viel Kraft hat sie noch? Die Klimakrise verlor durch andere Problemherde an Beachtung. Wie es um den Aktivismus steht, wird sich diese Woche in Bern zeigen. Carlo Senn

Wie viel Kraft hat die Bewegung noch? Die Aktionswoche im Oktober 2021 endete mit einer Kundgebung auf dem Münsterplatz. Foto: Franziska Rothenbühler

Am Freitag, dem 3. März, finden weltweite Klimakundgebungen statt. Auch in der Stadt Bern wird für das Klima protestiert. Auf dem Waisenhausplatz findet eine bewilligte Platzkundgebung statt, danach folgt ein Umzug durch die Altstadt mit Reden und Konzerten. Zudem findet bereits am Mittwoch eine wohl kleinere Kundgebung statt.