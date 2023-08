Klimaaktivist im Porträt – «Lieber ein Heuchler als untätig» Max Vögtli ist Klimakleber. Er blockierte den Gotthard und sass am Zürcher Utoquai. Dass ihn Leserreporter beim Abflug nach Mexiko erwischten: «Blöd gelaufen». Nun muss er vor Gericht – dann wirds wieder klebrig. Jacqueline Büchi

Er macht Leute hässig: Max Voegtli, Sprecher der Klimabewegung Renovate Switzerland. Foto: PD

Falls die Geschichte von Max Voegtli noch eine weitere Pointe bräuchte – er würde sie gleich selbst liefern. Zu seinem Gerichtstermin reist er quasi per Flugzeug an. Er werde am Dienstag, also am Tag der Verhandlung, in die Schweiz zurückkehren, bestätigt der 30-Jährige. Und fügt an: «Hoffentlich gibt es keine Verzögerung.»