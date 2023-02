Teilnehmende aus 44 Ländern – Klimajugend will an Kongress in Bern «radikale» Massnahmen planen Am nächsten Wochenende kommen in Bern 250 Klimastreikende aus aller Welt zusammen. Auch Gesetzesbrüche werden ins Auge gefasst. Damaris Hohler



Die Köpfe hinter dem Klimakongress in Bern: Anna Matter, Cyrill Hermann (Mitte) und Nathan Diaz Zeugin. Foto: Adrian Moser

Die Skiferien sind vorbei, und in Berns Schulen wird seit Montag wieder unterrichtet – bislang ohne Zwischenfälle. Während in Basel und Zürich in den vergangenen Wochen zwei Gymnasien von der Klimajugend besetzt wurden, ist es in Bern noch ruhig. «Unser Fokus lag bisher darauf, die Schulbesetzungen in Zürich und Basel zu unterstützen», sagt die Berner Klimaaktivistin Anna Matter. Interne Diskussionen zu ähnlichen Aktionen in Bern seien am Laufen, sagt die 19-jährige Gymnasiastin. Genaueres wollte sie gegenüber den Medien allerdings noch nicht kommunizieren.