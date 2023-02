Internationaler Kongress in Bern – Klimajugend nimmt Gaskraftwerke und Pipelines ins Visier 200 Klimaaktivisten aus aller Welt haben in Bern über die nächsten Massnahmen debattiert. Schulstreiks und Besetzungen von Kraftwerken gehören dazu. Damaris Hohler

Die Mitglieder der Klimabewegung starteten am Samstagmorgen auf dem Boden sitzend in den Tag. Danach ging es zur Sache. Foto: Iris Andermatt

Es ist eine Art Happening: Am Samstagmorgen sitzen junge Leute in Strickpullovern auf dem Saalboden des Kirchgemeindehauses Johannes im Berner Breitenrainquartier. Flaschen mit Matetee und Teller mit Haferbrei stehen herum. In den Ecken türmen sich Rucksäcke und Schlafsäcke, dazwischen sind überall Klimastreik-Kleber und Fahnen zerstreut, wie ein Augenschein vor Ort zeigt.