Reparatur dauert bis Oktober – Klimaanlagen bei 27 BLS-Zügen defekt Wegen Problemen bei der Stromzufuhr ist bei den BLS-Zügen des Typs «Nina» die Mehrheit der Klimaanlagen ausgefallen. Die Reparatur dauert mehrere Monate.

In 27 der 36 BLS-Zügen des Typs «Nina» funktioniert die Klimaanlage nicht. Foto: Urs Baumann

Die meisten BLS-Züge sind diesen Sommer ohne Klimaanlage unterwegs. Wegen einer ungünstigen elektrischen Zusammenwirkung zwischen der Fahrleitung und den Fahrzeugen auf der Strecke zwischen Rohrbach und Luzern ist bei den BLS-Zügen des Typs «Nina» die Mehrheit der Klimaanlagen ausgefallen.

Dies habe die BLS bei der Frühlingskontrolle der Klimaanlagen ab Mitte April festgestellt, schreibt das Bahnunternehmen in einer Mitteilung. Seither funktioniere die Kühlung nicht mehr.

Die Lüftung hingegen sei weiterhin in Betrieb, womit die Frischluftzufuhr in den betroffenen Zügen gewährleistet sei.

Reparatur dauert bis Oktober

Die Klimaanlagen sei bei allen 23 «Ninas» mit drei Wagen sowie bei vier der 13 «Nina»-Zügen mit vier Wagen defekt. Die insgesamt 36 Züge der NINA-Flotte stehen auf verschiedenen BLS-Linien im Einsatz:

Region Luzern West: S6, S7, S77, teilweise als RE Luzern–Wolhusen–Langenthal + Langnau i.E. (–Bern)

S5 (Bern–Kerzers–Neuchâtel + Murten (–Payerne))

teilweise als S6 Bern–Schwarzenburg

S44 (Thun–Belp–Bern–Burgdorf–Solothurn + Sumiswald-Grünen)

teilweise als Verstärkungszüge der RegioExpress-Züge Bern–Spiez–Brig–Domodossola + Zweisimmen

Die anderen Zugtypen der BLS-Flotte seien nicht betroffen.

In einem ersten Schritt repariere die BLS bis Mitte August die dreiteiligen Züge so, dass zwei von drei Wagen wieder klimatisiert werden können. Bis Mitte Oktober werde in einem nächsten Schritt der dritte Wagen aller dreiteiligen betroffenen Züge repariert. Die vierteiligen «Ninas» sollen bis Ende Juli vollständig repariert werden. Diese zwei Schritte seien nötig, weil die Ersatzteile laut der BLS nicht in einer genügend grossen Anzahl zur Verfügung stehen.

Die Klimaanlagen würden so aufgerüstet, dass eine ungünstige elektrische Zusammenwirkung zwischen der Fahrleitung und den Fahrzeugen künftig nicht mehr zum Ausfall der Anlagen führen sollte.

