Protestaktion in Bern – Klima-Rebellen kleben sich ans Bundeshaus-West Aktivisten der Vereinigung Extinction Rebellion haben sich am Dienstagmorgen an den Westflügel des Bundeshauses geklebt. Vorher haben sie eine Petition überreicht. Sabine Gfeller UPDATE FOLGT

Ein Mitglied der Vereinigung Extinction Rebellion hat sich ans Bundeshaus West geklebt. Foto: Beat Mathys

Die Aktivisten der Vereinigung Extinction Rebellion sind bekannt für ihre radikalen Methoden. Für sie geht der Kampf für schärfere Massnahmen gegen den Klimawandel auch nach dem Volks-Nein zum CO₂-Gesetz weiter. So am Dienstag in Bern.

Beim Westflügel des Bundeshauses gibt es beim Eingang fünf Bögen. Bei jedem setzt sich am Dienstagmorgen kurz nach 9 Uhr eine Person auf die Treppe, trägt Sekundenkleber auf die Innenfläche der Hand und drückt diese zack an die Wand. Auf dem Handrücken steht: Angeklebt.

Zehn Minuten nach der Klebeaktion trifft die Polizei ein. Sie nimmt die Personalien auf und gibt den friedlichen Rebellinnen und Rebellen acht Minuten Zeit, um ihre Hand von der Mauer zu lösen. 9.30 Uhr lautet die erste Frist.

Die Frist verstreicht. Die Polizei unternimmt nichts, aber sie verweist alle nichtangeklebten Personen, inklusive Medienleute, vom nun polizeilich abgesperrten Gelände. Um 10.10 Uhr sitzen die fünf Personen immer noch mit angeklebter Hand auf der Treppe. Mittlerweile haben sich einige Schaulustige vor der Absperrzone versammelt: Jugendliche, eine Primarklasse, eine Velofahrerin. Kurz vor 10.40 Uhr treffen Rettungssanitäterinnen ein.

Ein Brief an den Bundesrat

Wie die Aktivisten in einer Medienmitteilung schreiben, haben sie die Polizei über die geplante Aktion im Voraus informiert. Mit dem Ankleben ans Bundeshaus wollten sie «das Eingreifen der Polizei provozieren».

Die fünf Aktivisten der Klebeaktion sind Teil einer Gruppe, die am Dienstag nach Bern gereist ist, um dem Bundesrat einen Brief zu überreichen. Darin fordern sie die Landesregierung dazu auf, «die Wahrheit darüber zu sagen, wie schlecht es um das Klima und die Ökologie wirklich bestellt ist, dringende Massnahmen zu ergreifen und die Menschen durch Bürgerversammlungen zu beteiligen.»

Blockade in Zürich angedroht

Die Vereinigung hat aber auch klar gemacht, dass sie ihre Forderungen erfüllt sehen wollen und mit Blockaden in der Stadt Zürich gedroht: «Wenn nicht sofortige Klimaschutzmassnahmen ergriffen werden, sehen sich Bürgerinnen und Bürger moralisch dazu verpflichtet, die grösste Stadt des Landes lahmzulegen», heisst es in einem achtseitigen Brief der Organisation.

Fehler gefunden?Jetzt melden.