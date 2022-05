Matten: Jahresrechnung 2021 – Kleines Plus statt sattes Minus Budgetiert worden war ein sechsstelliges Minus. Nun resultiert in der Jahresrechnung 2021 von Matten ein Plus von rund 55’000 Franken. PD

Die Gemeinde Matten aus der Vogelperspektive. Foto: Bruno Petroni

Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Matten schliesst im Gesamthaushalt mit einem Plus von 54’255 Franken ab. Budgetiert worden war ein Defizit von 668’800 Franken, wie die Gemeinde mitteilt. Auch der Allgemeine Haushalt zeige ein positives Resultat: So konnte gut eine halbe Million in die Spezialfinanzierung Vorfinanzierung von Investitionen in die Schulliegenschaften und in die Gemeindeverwaltung eingelegt werden. Unter Berücksichtigung dieser Einlage schliesst der Allgemeine Haushalt ausgeglichen ab.

Während die Spezialfinanzierung Abfall mit einem Minus von 15’587 Franken schliesst, resultiert in der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung ein Plus von 69’842 Franken. Weiter habe der Gemeinderat eine Einlage in die Spezialfinanzierung Liegenschaften Finanzvermögen Werterhalt von 40’000 Franken beschlossen, «damit die Reserve für anstehende Investitionen in die Liegenschaften weiter geäufnet werden kann».

Höhere Steuereinnahmen

Hauptgründe für die Besserstellung im Allgemeinen Haushalt sind die Steuereinnahmen, die besser als budgetiert ausgefallen sind. «Die Mindereinnahmen bei den Einkommenssteuern der natürlichen Personen konnten durch Mehreinnahmen bei den Gewinnsteuern der juristischen Personen, den Vermögenssteuern, den Grundstückgewinnsteuern und den Sonderveranlagungen mehr als gedeckt werden», heisst es.

Die Bruttoinvestitionen betrugen derweil 794’325 Franken, was deutlich unter dem Budgetwert liegt. Für die Kosten der Erschliessung Arbeitszone Flugplatz ist der Bestand einer Spezialfinanzierung entnommen worden. Dadurch hat sich in der Investitionsrechnung ein Plus ergeben. Die Hauptprojekte waren die Sanierung des Daches Schulhaus Chabismoos, die Sanierung der Aenderbergstrasse und der Brunnenleitung. Und es fielen Restkosten für die Erschliessung der Arbeitszone Flugplatz und die Umsetzung des Crossbow Bödeliweg an. Die Verschuldung konnte leicht gesenkt werden.

