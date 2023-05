Matten mit positivem Abschluss – Kleines Plus statt grosses Minus Die Gemeinde Matten schloss das vergangene Rechnungsjahr mit schwarzen Zahlen ab. Budgetiert war ein Defizit gewesen.

Matten mit Eissportzentrum. Foto: Bruno Petroni

Die Jahresrechnung 2022 schliesst im Gesamthaushalt mit einem Ertragsüberschuss von gut 60’000 Franken ab. Budgetiert war ein Defizit von fast 610’000 Franken. Auch der Allgemeine Haushalt (Steuerhaushalt) zeigt ein positives Resultat. «Es konnten mehr als 580’000 Franken in die Spezialfinanzierung Vorfinanzierung von Investitionen in die Schulliegenschaften und in die Gemeindeverwaltung eingelegt werden», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Zudem konnte eine Wertberichtigung bei den Darlehen und Beteiligungen an der Wärme Bödeli AG von gut 590’000 Franken erfasst werden. «Nach Vornahme dieser Abschlussbuchungen schliesst der Allgemeine Haushalt ausgeglichen ab.»

Höhere Steuereinnahmen

Hauptgrund für die Besserstellung im Allgemeinen Haushalt seien die Steuereinnahmen, welche besser als budgetiert ausgefallen seien, schreibt die Gemeinde. Die Mindereinnahmen bei den Einkommenssteuern der natürlichen Personen konnten durch Mehreinnahmen bei den Gewinnsteuern der juristischen Personen, den Quellensteuern, den Grundstückgewinnsteuern und den Sonderveranlagungen mehr als gedeckt werden.

«Weiter ist die Budgetdisziplin aller beteiligten Kontoverantwortlichen ein Grund für das gute Rechnungsergebnis», hält die Gemeinde fest. Dank Kostenbewusstsein seien zahlreiche Budgetkredite nicht vollständig ausgeschöpft worden.

Eigenkapital soll sinken

Die Spezialfinanzierung Abfall schliesst mit einem Aufwandüberschuss in der Höhe von gegen 20’000 Franken ab, und das Eigenkapital beträgt per Ende 2022 noch 560’000 Franken. Durch die Gebührensenkungen in den Vorjahren soll das Eigenkapital weiter gesenkt werden. Die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 80’000 Franken ab. Der letzte Beitrag an die ARA Region Interlaken fällt deutlich tiefer aus als budgetiert und kompensiert die tieferen Abwasserverbrauchsgebühren.

Die Bruttoinvestitionen im vergangenen Jahr betrugen gut 840’000 Franken und sind deutlich tiefer als budgetiert. Das Eigenkapital der Gemeinde beträgt gegen 1,94 Millionen Franken. Die Verschuldung konnte leicht gesenkt werden; die Gemeinde war per Ende 2022 mit nicht ganz 43 Franken pro Einwohner verschuldet.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.