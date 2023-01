Sumpfrohrsänger im Oberland – Kleiner Vogel mit klaren Ansprüchen Der «Vogel des Jahres 2023» kommt erst im Mai aus Afrika zurück. Dann findet der

Sumpfrohrsänger auch im Berner Oberland Plätze, die ihm passen. Sibylle Hunziker

Der Vogel des Jahres im Brustgesang der Überzeugung: Weil 90 Prozent der Feuchtgebiete der Schweiz zerstört wurden, haben die Bestände des Sumpfrohrsängers in der Vergangenheit stark abgenommen. Foto: PD/Patrick Donini

«Hier hört man regelmässig Sumpfrohrsänger», sagt Michael Straubhaar und deutet zu Entwässerungsgräben auf der Landseite des Uferwegs im Naturschutzgebiet Weissenau. Die Gräben sind nicht besonders gross und ihr Schilfbestand ist eher locker. «Im Gegensatz zu seiner Zwillingsart, dem Teichrohrsänger, baut der ‹Sumpfi› sein Nest auch nicht an Schilfhalmen, sondern an Mädesüss, Brennnesseln oder anderen Hochstauden mit verzweigten Stängeln», erklärt der Ornithologe, der in Unterseen aufgewachsen ist und die Weissenau mit ihren zahlreichen Bewohnern in- und auswendig kennt.