Handballer des BSV Bern – Kleiner Verlust und vorerst 600 Besucher Der BSV Bern ist finanziell gut durch die Corona-Krise gekommen. Nico Eggimann bleibt bis 2024 bei den Bernern. Reto Pfister

Nico Eggimann (BSV) sieht seine Zukunft bis auf weiteres in Bern. Foto: Christian Pfander

Sponsoren sind keine abgesprungen, es gibt lediglich ein paar Geldgeber, die ihr Engagement reduziert haben. Und der BSV Bern schreibt im Geschäftsjahr 2019/20 zwar einen Verlust, mit 8549 Franken fällt dieser aber so gering aus, dass er verkraftbar ist. Der Berner Handballclub ist gut durch die Corona-Krise gekommen. Es wurden 180’000 Franken weniger eingenommen als vorgesehen, weil die Meisterschaft am 13. März abgebrochen wurde und auch die Cupfinals, die der BSV durchgeführt hätte, nicht stattfanden. 70’000 Franken mussten zusätzlich ausgegeben werden, weil die Berner international die 3. Runde des Challenge Cups erreicht hatten. Kompensiert werden konnte dies durch einen 20-prozentigen Lohnverzicht von Spielern, Staff und Geschäftsleitung, der Entschädigung für Kurzarbeit und einer Reduktion der Hallenmiete durch den Betreiber der Gümliger Ballsporthalle, die Stiftung Jugendförderung Sport for Kids. Zudem erhielt der BSV einen Kredit von 180’000 Franken aus dem Hilfspaket des Bundes.

Sinnvolle Lösung

Für die Heimspiele gegen Kriens-Luzern (10.9.) und St.Otmar St.Gallen (17.9.) sind maximal 600 Zuschauer zugelassen, obwohl die aktuell gültigen Vorgaben es eigentlich zulassen würden, dass sich inklusive der am Spiel Beteiligten 1000 Personen in der Halle aufhalten dürften. Die Beschränkung auf 600 Besuchende vereinfacht die Spielorganisation wesentlich. Die Ballsporthalle verfügt über zwei Eingänge; auf beiden Tribünenseiten stehen separate Verpflegungsgelegenheiten und Toiletten zur Verfügung. «Möchten wir mehr Leute hineinlassen, würde es kompliziert», sagt Achim Dähler, der Geschäftsführer des BSV Bern. an der gestrigen Vorsaison-Pressekonferenz. Ab 1. Oktober könnten weniger strenge Vorschriften gelten; wie viele Personen dann ein Heimspiel verfolgen dürfen, steht noch nicht fest.

Im sportlichen Bereich gelang es den Bernern, Nico Eggimann (19) um drei weitere Jahre bis 2024 an sich zu binden. Beim Oberaargauer handelt es sich um einen talentierten Spielmacher mit grossem Potenzial, der in vier weiteren Jahren beim BSV sich weiter entwickeln will und soll. Bei Vertragsende wird er 23 Jahre alt sein. Dann könnte der ideale Zeitpunkt gekommen sein, zu dem er sein Ziel eines Transfers ins Ausland verfolgen kann.