«Der Sänger» am Effinger-Theater – Kleiner Mann – was nun? Mit «Der Sänger» bringt das Theater an der Effingerstrasse einen Roman von Lukas Hartmann auf die Bühne. Das Stück wirft Fragen zum Umgang mit Geflüchteten auf. Helen Lagger

Joseph Schmidt (gespielt von Aaron Frederik Defant) plant mit seiner Freundin Selma Wolkenheim (Friederike Pöschel) die Flucht. Foto: Severin Nowacki

«Ich habe schon immer gern schöne Stoffe getragen», sagt Joseph Schmidt (Aaron Frederik Defant) auf seinen Anzug angesprochen, der in der Schweizer Provinz ins Auge sticht. Der kleine Sänger mit der grossen Stimme – wie ihn die Amerikaner in seinen Glanzzeiten nannten – ist auf der Flucht. Die Nazis verfolgen den einst in Deutschland gefeierten Star durch halb Europa, weil er Jude ist.