In Sigriswil – Kleiner, feiner Anlass der Trachtengruppe Die Trachtengruppe Sigriswil rief, und die Interessierten kamen. Das Landesteiltreffen vom Wochenende war ein Erfolg.

Die Trachtenfrauen und -männer in ihrem Element. Foto: PD

Die Trachtengruppe Sigriswil lud am Wochenende zu einem Tanz-und-Sing-Nachmittag ein. Das Landesteiltreffen der Trachtengruppen des Berner Oberlands wurde situationsbedingt in kleinerem Rahmen als gewöhnlich und im Freien durchgeführt, wie aus einer Mitteilung der Veranstalter hervorgeht. Knapp 30 Sigriswiler Trachtenfrauen wurden für ihren Mut, in einer solch unsicheren Zeit einen Anlass zu organisieren, mit strahlend heissem Sommerwetter belohnt.

Nach kurzen Begrüssungsworten von Landesteil-Obmann Willi Glauser und Präsidentin Ursula Zobrist folgte die Trachtengruppe Sigriswil mit ihrem ersten Liedervortrag. Auch der Sigriswiler Gemeindepräsident von Anton Ambühl wohnte der Veranstaltung bei. Bei seiner Ansprache nahm er die Besucher mit auf eine fiktive «Wanderung» durch die elf Dörfer der 4800-Seelen-Gemeinde Sigriswil.

Interessiert lauschten die rund 30 Gäste den Anekdoten von Ambühl. Er schloss seine Rede mit dem passenden Kalenderspruch: «Wer sich heute freuen kann, soll nicht warten bis morgen.» Ganz nach diesem Motto erfreuten sich die Trachtenleute an weiteren Liedervorträgen. Die neue Dirigentin Ruth Mettler Winkler durfte an diesem Anlass ihre Premiere feiern.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.