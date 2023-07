Nach fast 1,5 Jahren Ukraine-Krieg – Kleinen Ukraine-Hilfsorganisationen brechen die Spenden weg Die Solidaritätswelle verebbt: Weil die Bevölkerung weniger Geld gibt, können kleine NGOs nur noch eingeschränkt tätig sein. Einigen schlägt jetzt sogar Hass entgegen. Maren Meyer

Weil die Spendenbereitschaft nachlässt, bekommen kleine Hilfsvereine Probleme, Hilfsgüter für die Ukraine zu beschaffen. Foto: Kostas Maros

Nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs war die Solidarität mit den Geflüchteten in der Schweiz riesig. Menschen stellten Wohnraum zur Verfügung, forderten an Demonstrationen das Ende der Gewalt. Und neben Geld wurden Kleider, Schuhe und andere Hilfsgüter gespendet. Von vielen Balkonen und an manchen öffentlichen Plätzen wehten in Schweizer Städten die blau-gelben Flaggen der Ukraine.